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Aktüel Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı
Aktüel

Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-23 13:22:58 -
Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu imalatı ve satışı yapıldığı ihbarları üzerine harekete geçti.

Ilıca ve Side mahallelerinde belirlenen 4 ayrı operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 58 bin 760 liraya el konuldu.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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