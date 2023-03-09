Antalya’da ulaşıma yüzde 20 zam

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü sekreteryasının organizesinde Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu bugün toplandı. Birçok kurum ve kuruluştan temsilcinin yer aldığı toplantıda ulaşım esnafının zam talebi görüşüldü. Alınan kararla birlikte toplu ulaşıma ortalama yüzde 20 oranında zam yapıldı.

Tam ücret 9 TL 60 kuruş

Böylece 8 TL olan tam ücret 9 TL 60 kuruşa, 7 TL olan emekli ve öğretmen taşıma ücreti 8 TL 40 kuruşa, aktarma ücreti 3 TL oldu. 4 TL olan öğrenci ücretlerine ise zam yapılmadı. Diğer taraftan kararla birlikte taksimetre tarifleri de zamlandı. Yeni tarifeye göre taksimetre açılış ücreti 10 TL, kilometre ücreti 14 TL, metre birim ücreti 1.40 TL, saat ücreti 54 TL, kısa mesafe ücreti 40 TL olarak belirlendi.

"12 TL olmasını istedik"

Yeni tarifenin 15 Mart sabahından itibaren tüm ilçeler ile birlikte uygulamaya konulacağı öğrenildi. Alınan kararı değerlendiren Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yasin Arslan, “UKOME toplantısı bitti. İmzalanacak. 15 Mart’ta uygulanmak üzere onayladı. Biz 12 TL talep ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ederiz. Biz şartları sonuna kadar zorlayarak vatandaşımızı taşımaya devam edeceğiz. Onları mağdur etmeyeceğiz. Şuanda Antalya’da 450 araçla 300 bin vatandaşımıza taşımacılık hizmeti veriyoruz” dedi.