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Antalya’da ücretsiz toplu taşıma ve su uygulaması 5 yıl boyunca devam edecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, belli saatler arasında ücretsiz toplu taşıma ve 5 bin litreye kadar içme suyu bedava uygulamalarının seçimden sonra 5 yıl boyunca devam edeceğini açıkladı.

25 Mart 2019 Pazartesi 17:14
Antalya’da ücretsiz toplu taşıma ve su uygulaması 5 yıl boyunca devam edecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, belli saatler arasında ücretsiz toplu taşıma ve 5 bin litreye kadar içme suyu bedava uygulamalarının seçimden sonra 5 yıl boyunca devam edeceğini açıkladı.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kanal V’de Gazeteci Uğur Keskin’in sunduğu ‘Seçim 2019’ un konuğu oldu.Başkan Türel, ulaşımda belli saat aralığını ücretsiz yapmaları konusunda“Ücretsiz ulaşımı Cumartesi gününden itibaren, sabah 05.00-07.00 arası akşam 19.00-21.00 arası başlattık. Ulaşım kent merkezindeki 5 ilçede bedava oldu. Seçime kadar mı diye soru işaretleri oluştu. 1 haftalık bir hedef gibi algılandı. Bizim vaatlerimiz pazara kadar değil, mezara kadar. Dolayısıyla biz bu uygulamayı seçimden sonra 5 sene boyunca devam ettireceğiz. Biz göreve devam ettiğimiz müddetçe de bu uygulama devam edecek. Esnafımızla kol kola yürüyoruz. Havuz sistemi var. Otobüsçüler Odası Başkanımız da bununla ilgili destek mesajlarını benimle paylaştı. Onlar zaten kaç yolcu taşırlarsa taşısınlar bizden sabit bedel almaya devam ediyorlar. Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Ulaşım sisteminde ve Türkiye’deki bütün belediyeler bizim sistemimizi örnek alıyor. Ama biz bunu için emek veriyoruz, çalışıyoruz öyle kendiliğinden olmuyor.”



“Türkiye’de destan yazıyoruz”


5 bin litre su kullanan abonelerden ücret alınmayacağı konusunda da açıklama yapan Başkan Türel, “ Bu konuda Nisan’da yapılacak ilk ASAT Genel Kurulu’nda bununla ilgili kararları alacağız. Bu kararımızın da 5 yıl için geçerli olacağını ifade edeyim. Bunların hepsi öyle seçim arifesinde kafamıza geldi, dün akşam yattık, sabah kalktık, bugün de işte vatandaşımızla paylaşıyoruz diye olan projeler değil. Biz, bu projelere 5 sene değil, 15 senedir çalışıyoruz. Etap etap bunları Antalya’ya kazandırıyoruz” dedi.



“Enerji tasarrufu desteğe dönüşecek”


Türel şöyle devam etti: “Peki, 5 bin litre suyu biz nasıl ücretsiz vereceğiz? 1 milyon 200 bin abonemiz var. 1 milyon 200 bin abonemizin 444 bin 262’si, yani 3’te biri aşağı yukarı 5 bin litreden daha düşük su kullanıyor. Onlar hiç para ödemeyecek. 10 bin litre harcayan da 5 bin litre parası ödeyecek. Peki Menderes Türel bunu nasıl yapacak? Kaynağı nedir? Suyun enerji maliyeti yıllık 120-130 milyon lira. 35 megavat elektrik tüketimimiz var. Şimdi toplam 27 megavat üretim kapasiteli hidroelektrik ve güneş enerji santralleri kuruyoruz. Bunun finansmanını da Enerji Bakanlığı’ndan temin edeceğiz. Bu elektrik santralini kurduktan sonra elektriğe aşağı yukarı 90 milyon lira daha düşük bedel ödeyeceğiz. Bu enerji tasarrufunu vatandaşımıza 5 bin litre suyu ücretsiz vermek üzere desteğe dönüştürüyoruz.” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 17:14
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