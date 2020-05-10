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Aktüel

Antalya'da tutuşan pres makinesi alev alev yandı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 18:25:45 -
Antalya'da tutuşan pres makinesi alev alev yandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde bir iş yerinde alev alan pres makinesi, kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yeşil Sanayi Sitesi'nde 5070. Sokak'ta katı atık toplanan bir dükkandaki pres makinesi, tutuşarak alev alev yanmaya başladı.

İşçilerin ihbarıyla olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin söndürdüğü yangında, pres makinesi kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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