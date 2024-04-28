Antalya'da Türk müşterisinden 'milliyet farkı' ücreti alan otele inceleme!
Antalya'da Türk müşterisinden "milliyet farkı" adı altında 120 euro fazla ücret alan Limak Lara Hotel'e, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı.
Antalya'da bir vatandaş konaklamak istediği otele, fiyatı daha ucuza denk gelmesi sebebiyle İngiltere üzerinden rezervasyon yaptırdı.
Müşterinin Türk olduğu anlaşılınca "milliyet farkı" adıyla fazladan 120 euro ücret tahsil edildi.
Limak Lara Hotel'in uygulamasına ilişkin inceleme başlatıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı açıklamada, oteldeki incelemenin ardından cezai işlem uygulanacağını belirtti.
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