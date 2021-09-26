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Yerel Antalya'da tur otobüsü kaza yaptı: 2 kişi yaralandı
Yerel

Antalya'da tur otobüsü kaza yaptı: 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 01:48:00 -
Antalya'da tur otobüsü kaza yaptı: 2 kişi yaralandı

Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde Servet Büyüköztürk'ün kullandığı 34 EU2011 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ömer Faruk Kırımızıaltın idaresindeki 07 AT 013 plakalı tur otobüsü çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Büyüköztürk ile otomobilde bulunan Serhat Sönmez yaralandı.

Yaralılar, 112 acil sağlık ekiplerince kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla ilçedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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