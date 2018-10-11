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Antalya'da tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Kumluca ilçesinde tur otobüsü yan yattı. Kaza sonrası bölgedeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.

11 Ekim 2018 Perşembe 14:28
Antalya'da tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kumluca ilçesine bağlı Olimpos bölgesi yakınlarında meydana geldi.

Aralarında Türklerin de bulunduğu turistleri taşıyan tur otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yan yattı.

Çok sayıda yaralı olduğu belirtilen bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

KAYNAK: DHA

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 14:28
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