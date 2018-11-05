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Antalya'da trafik polisi çatıya çıktı, bir saatte ikna etti!

5 katlı binanın çatısında intihar girişiminde bulunan genç, trafik polisinin yaklaşık 1 saatlik çabası sonucunda ikna edildi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 17:52
Antalya'da trafik polisi çatıya çıktı, bir saatte ikna etti!

Manavgat’ın Kasaplar Mahallesi Türkbeleni mevkiinde 5 katlı apartmanın çatısına çıkan M.B. intihar girişiminde bulundu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen trafik polisi gencin bulunduğu çatıya çıkarak yaklaşık 1 saat boyunca M.B. ile konuşarak intihardan vazgeçirmek için çaba harcadı. 1 saatin sonunda trafik polisinin yanına gencin bir tanıdığı da çıkarak polise eşlik etti. Bir süre sonra M.B. atlamaktan vazgeçerek aşağıya indi.

 Daha önce madde bağımlısı olduğu ve gördüğü tedavinin ardından kurtulduğu belirtilen M.B. isimli gencin, anne-babasının kendisine anlayış göstermemesi, en küçük bir durum karşısında polis çağırarak uzaklaştırma kararı aldırmaları nedeniyle bunalıma girerek oturdukları apartmanın çatısına çıktığı bildirildi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 17:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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