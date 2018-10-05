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Antalya'da trafik kazası: 5 kişi yaralı

Manavgat ilçesinde iki otomobilin  çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

05 Ekim 2018 Cuma 08:07
Antalya'da trafik kazası: 5 kişi yaralı

Side Mahallesi Kemer Bulvarı'nda, Aji Gajive yönetimindeki 34 SG 6318  plakalı otomobil ile Teifur Shrazde'nin kullandığı 07 ACY 199 plakalı otomobil  çarpıştı.

Kazada, Kazakistan uyruklu sürücüler Shrazde ve Gajive ile araçlarda  bulunan Bayram Varsak, Rüstem Osmanoğlu ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri,  yaralıları ilçedeki hastanelere kaldırdı. Durumu ağır olan yaralılardan Osmanoğlu  ise Antalya'ya sevk edildi.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 08:07
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