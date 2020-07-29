  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Antalya'da trafik kazası: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-07-29 09:54:07 -
Antalya'da trafik kazası: 1 ölü

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Süleyman Hortul'un (22) kullandığı 07 YC 231 plakalı motosiklet, Serik ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi Azaplar mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen araçla çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden Hortul'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay yerinden aracıyla kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hortul'un bir iş yerinde gece bekçisi olarak çalıştığı öğrenildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı