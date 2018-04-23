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Antalya'da trafik kazası: 1 kişi öldü

Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatı kaybetti.

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:42
Antalya'da trafik kazası: 1 kişi öldü

Aksu ilçesi Özkarakoyun Caddesi Karadoğan Mahallesi'nde M.S.K (30)  yönetimindeki 34 SF 0811 plakalı otomobil, Burhan Çiftçi'nin (24) kullandığı 07  NUV 39 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Olay yerine gelen Çiftçi'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Kazanın görgü tanığı Adem Yalçın, caddede sürekli kaza meydana geldiğini ve yetkililerin bir önlem almasını istediklerini söyledi.

Olayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Yalçın, Çiftçi'nin askerden yeni geldiğini belirtti.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 11:42
  1. Kaza

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