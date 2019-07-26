Antalya'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Mahmut Aslan'ın (25) kullandığı otomobil, Göksu Mahallesi Ahmet Aliağa Bulvarı'nda refüjdeki ağaca çarptı. Araçta sıkışan sürücü Aslan, olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki Fatma Gökçe (21) yaralandı. Gökçe, Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aslan'ın cenazesi de sıkıştığı yerden sağlık ekiplerince çıkarılarak, aynı hastanenin morguna götürüldü. Öte yandan, Sadık Onural Sapmaz'ın (27) kullandığı motosiklet, Adrasan Mahallesi Deniz Caddesi'nde, Bora Altıntaş'ın (34) kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada Sapmaz ile motosikletteki Sevda Altıntaş (29) yaralandı. İlçedeki hastaneye kaldırılan yaralılardan Sapmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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