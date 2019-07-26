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Antalya'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:22
Antalya'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı

Mahmut Aslan'ın (25) kullandığı otomobil, Göksu Mahallesi Ahmet Aliağa Bulvarı'nda refüjdeki ağaca çarptı.

Araçta sıkışan sürücü Aslan, olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki Fatma Gökçe (21) yaralandı. Gökçe, Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aslan'ın cenazesi de sıkıştığı yerden sağlık ekiplerince çıkarılarak, aynı hastanenin morguna götürüldü.

Öte yandan, Sadık Onural Sapmaz'ın (27) kullandığı motosiklet, Adrasan Mahallesi Deniz Caddesi'nde, Bora Altıntaş'ın (34) kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada Sapmaz ile motosikletteki Sevda Altıntaş (29) yaralandı. İlçedeki hastaneye kaldırılan yaralılardan Sapmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:22
  1. Antalya'nın Kumluca ilçesi
  2. Göksu Mahallesi Ahmet Aliağa Bulvarı
  3. sağlık ekipleri
  4. Kumluca Devlet Hastanesi
  5. Adrasan Mahallesi Deniz Caddesi
  6. Trafik kazaları

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