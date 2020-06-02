Antalya’da tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin, tarım işçilerini taşıyan minibüse çarptığı kazada, 5 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Muz bahçesine işçi götürüyordu

Kaza, saat 05.00 sıralarında D-400 karayolunun Manavgat'a bağlı Demirciler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Zeynep Çavuşoğlu yönetimindeki 81 DK 829 plakalı otomobil, aynı yöne giden Ali Süzen yönetimindeki 07 AGY 864 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, Örenşehir Mahallesi'nde bulunan muz bahçesine çalışmak amacıyla işçi götüren minibüsteki Kırgızistan uyruklu Madinabanu Rahmanova ve Melahat Bozkurt ile otomobilin sürücüsü Zeynep Çavuşoğlu ve yanındaki Ahmet Tarık Düğün ve Ceren Düğün yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yanlarında götürdükleri öğle yemekleriyle minibüsten inen diğer işçiler, muz bahçesine ot yolmak için gittiklerini belirterek, kazanın nasıl olduğunu anlamadıklarını söyledi.

“Frene bile dokunmadım”

Minibüs sürücüsü Ali Süzen, "Sinyalimi verdim, frene bile dokunmadım, gazdan ayağımı çektim, akaryakıt istasyonuna sapacaktım. Arkamdan gümbürdeyerek vurdu. Vurunca da arabayı durduramadım, ileride durdu. Kural olarak belki bende de hata vardır, ama ben kendi bilgilerim dahilinde hatam olduğunu göremiyorum. Allah büyüğünü göstermesin. Ufak tefek yaralımız var, ama can kaybımız olmadığı için Allah'a binlerle şükür" dedi.

Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yavaşlayan minibüse, arkadan gelen otomobilin hızla çarptığı görüldü.