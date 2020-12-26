Antalya'da tarım işçilerini taşıyan kamyonet elektrik direğine çarptı: 9 yaralı
ANTALYA (AA) - Antalya'da tarım işçilerini taşıyan kamyonetin elektrik direğine çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.
Fevzi Yandık yönetimindeki 07 GMZ 48 plakalı kamyonet, Tarım Mahallesi 9 Eylül Caddesi'nde elektrik direğine çarptı.
Kazada, kamyonetin kasasında bulunan 9 tarım işçisi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, direğin devrilme ihtimaline karşı caddeyi trafiğe kapattı.