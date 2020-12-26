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Aktüel Antalya'da tarım işçilerini taşıyan kamyonet elektrik direğine çarptı: 9 yaralı
Aktüel

Antalya'da tarım işçilerini taşıyan kamyonet elektrik direğine çarptı: 9 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 12:17:42 -
Antalya'da tarım işçilerini taşıyan kamyonet elektrik direğine çarptı: 9 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'da tarım işçilerini taşıyan kamyonetin elektrik direğine çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Fevzi Yandık yönetimindeki 07 GMZ 48 plakalı kamyonet, Tarım Mahallesi 9 Eylül Caddesi'nde elektrik direğine çarptı.

Kazada, kamyonetin kasasında bulunan 9 tarım işçisi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, direğin devrilme ihtimaline karşı caddeyi trafiğe kapattı.


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