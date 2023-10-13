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Aktüel Antalya'da şüpheli çanta paniği!
Aktüel

Antalya'da şüpheli çanta paniği!

Yeniakit Publisher
2023-10-13 23:07:00 -
Antalya'da şüpheli çanta paniği!

Orta Mahalle Başöğretmen Caddesi üzerinde şüpheli çanta fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Antalya’nın Serik ilçesinde otobüs durağına bırakılan şüpheli çantadan kıyafet ve iç çamaşırları çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Orta Mahalle Başöğretmen Caddesi üzerinde şüpheli çanta fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kısa sürede çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı. Vatandaşları uyaran ekipler, olay yerini güvenlik kordonuna alıp durumu bomba imha uzmanlarına bildirdi. Özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı, sinyal kesici jammer cihazı ile çantaya yaklaştı. Yapılan kontrol sonrası çantadan kıyafet ve iç çamaşırları çıktı. Uzaktan meraklı gözlerle polisin çalışmasını izleyen vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. Emniyet Müdürlüğüne yakın bölgede bırakılan çanta ile ilgili ekipler soruşturma başlattı

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