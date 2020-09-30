Antalya’da suç örgütlerinin ilginç taktiği ortaya çıktı! ‘Pitonu boynuma dolandı'

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önemli bir operasyona imza attı.

Ekipler, 'yüksek faizle borç para vererek tefecilik yapma', 'silahla tehdit ve darp', 'zorla senet imzalattırılması' suçlarına karıştıkları iddia edilen K.E. elebaşılığındaki 11 kişiyi teknik takibe aldı.

Antalya merkezli Ankara, Erzurum ve Siirt'te 25 Eylül'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Suç örgütünün evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, sene ve kesici aletler ele geçirildi. Elebaşının ofiste kafeste beslediği, mağdurları korkutmak ve sindirmek için kullandığı yurda yasa dışı yollarla sokulmuş, yaklaşık 2 metrelik piton bulundu.

Bir iş insanı ifadesinde, "Zorla senet imzalatmak istediler. İmzalamayınca beni tehdit ettiler. Sonra piton yılanını boynuma bıraktılar. Yılan boynuma ve kollarıma dolandı. Korkudan imzalamak zorunda kaldım" dedi.