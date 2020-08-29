Antalya'da stepneye gizlenmiş 2 kilo 290 gram uyuşturucu ele geçirildi
ANTALYA (AA) - Antalya'da bir aracın stepnesine gizlenmiş 2 kilo 290 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Erzurum'dan Antalya'ya kara yoluyla yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği yönündeki ihbarı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, araç ve adres bilgilerini elde ederek operasyon düzenledi.
Narkotik dedektör köpeği "Yaman"ın da yer aldığı operasyonda, bir aracın stepnesine saklanmış 5 ayrı paket halinde 2 kilo 290 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüpheliler H.K. ve M.K. gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.