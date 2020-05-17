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Antalya'da sosyal medyadan İslamiyet'e hakaret ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-17 16:10:54 -
Antalya'da sosyal medyadan İslamiyet'e hakaret ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'da sosyal medya hesabı üzerinden İslamiyet'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu paylaşımları yaptığı öne sürülen F.E. hakkında soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kolluk güçleri tarafından yapılan araştırma sonucunda paylaşımları yaptığı iddia edilen F.E, polis tarafından gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Bu arada, fotoğrafçı ve yazar olduğu belirtilen şüphelinin ismini taşıyan sosyal medya hesabından İslamiyet'e yönelik yapılan hakaret içerikli paylaşımlara çok sayıda kişi tepki gösterdi.

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