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Yaşam Antalya'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
Yaşam

Antalya'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre Antalya Gazipaşa açıklarında saat 15.44'te 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Antalya merkezden ve çevre illerden de hissedildi. Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen sokaklarına çıkan vatandaşlara Valilikten açıklama geldi. Peki, Antalya'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-05 18:54:00 -
Antalya'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Antalya'da yerin 90 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem sonrası, Antalya Valisi Ersin Yazıcı herhangi bir olumsuz ihbar almadıklarını açıkladı.

AFAD, yaşanan depremin büyüklüğünü 5.2 olarak duyurdu.

İzmir depreminin etkileri ile endişeye kapılan vatandaşlar Antalya sokaklarına çıktı. Durumun ardından Antalya Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Antalya'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Antalya ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 15.44'te Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Antalya, Muğla, Mersin, Isparta ve Adana başta olmak üzere birçok çevre ilde hissedildi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı depremle ilgili yaptığı son dakika açıklamasında olumsuz bir ihbar olmadığını belirtti. Yazıcı, "Evlerinin önüne çıkmak isterlerse müsaade ediyoruz. Sokağa çıkma yasağımız var tabi. 112'ye telefonlar geldi, buradan da duyurmak isterim." ifadelerini kullandı.

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