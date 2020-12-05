Antalya'da yerin 90 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem sonrası, Antalya Valisi Ersin Yazıcı herhangi bir olumsuz ihbar almadıklarını açıkladı.

AFAD, yaşanan depremin büyüklüğünü 5.2 olarak duyurdu.

İzmir depreminin etkileri ile endişeye kapılan vatandaşlar Antalya sokaklarına çıktı. Durumun ardından Antalya Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Antalya'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Antalya ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 15.44'te Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Antalya, Muğla, Mersin, Isparta ve Adana başta olmak üzere birçok çevre ilde hissedildi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı depremle ilgili yaptığı son dakika açıklamasında olumsuz bir ihbar olmadığını belirtti. Yazıcı, "Evlerinin önüne çıkmak isterlerse müsaade ediyoruz. Sokağa çıkma yasağımız var tabi. 112'ye telefonlar geldi, buradan da duyurmak isterim." ifadelerini kullandı.