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Gündem Antalya'da skandal görüntüler! Tepki çekti
Gündem

Antalya'da skandal görüntüler! Tepki çekti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir otelde koronavirüs yasakları hiçe sayıldı. Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 17:56:00 -

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında otellerde canlı müzik kısıtlaması getirmesine rağmen Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki bir otel, kısıtlamayı ihlal edip diskoyu müşterilerine açtı.

Diskoya inen otel müşterileri sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayıp saatlerce eğlendi. Otelde müşterisi olduğu değerlendirilen bir kişi ise tepkisini cep telefonu kamerasıyla diskoyu görüntüleyerek dile getirdi.

Görüntüleri çeken kişi, “Maske yok, mesafe yok, burada virüs yok, farklı bir gezegende yaşıyorlar” diyerek tepkisini gösterdi.

Pistte dans edenlerin ve stanttaki kişilerin sosyal mesafesiz oturmaları da görüntülere yansıdı.

Diskoda sadece görev yapan garsonların maske taktığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

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