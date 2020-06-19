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Aktüel

Antalya’da sıcak hava sebebiyle cemaat ağaç gölgesinde namaz kıldı

Düne göre sıcaklığın artış yaşandığı Antalya’da, Cuma namazı için camiye gelen cemaat avludaki gölgelik alanlarda yer bulamayınca, cami etrafındaki kaldırımlara vuran ağaç gölgelerinde namazını kıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 15:00:44 -
Antalya’da sıcak hava sebebiyle cemaat ağaç gölgesinde namaz kıldı

Düne göre sıcaklığın artış yaşandığı Antalya’da, Cuma namazı için camiye gelen cemaat avludaki gölgelik alanlarda yer bulamayınca, cami etrafındaki kaldırımlara vuran ağaç gölgelerinde namazını kıldı.


Antalya’da son bir haftadır 30 derece altında seyreden hava sıcaklığı, bugün 32 derece olarak ölçüldü. Muratpaşa ilçesine bağlı Etiler Mahallesi Hacı Yusuf Öztürk Camii’ne Cuma namazı için gelen vatandaşlar, cami avlusundaki gölgelik alanları doldurdu. Gölge bulamayan bazı vatandaşlar da, camiye yakın yolun karşısındaki kaldırımlardaki ağaç gölgelerine yanlarında getirdikleri seccadeleri serdi.


Cemaatin, mesafe ve maske kuralına da özen gösterdiği görüldü.

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