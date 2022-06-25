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Yerel Antalya'da selde 23 küçükbaş hayvan telef oldu!
Yerel

Antalya'da selde 23 küçükbaş hayvan telef oldu!

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde aşırı yağışlar sebebiyle meydana gelen selde 23 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 17:55:00 - 2022-06-25 18:02:53
Antalya'da selde 23 küçükbaş hayvan telef oldu!

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen yağış sonrası 23 küçükbaş hayvan telef oldu.

Dün akşam saatlerinde Korkuteli’ne bağlı Küçükköy Yaylası'nda aşırı yağış sebebiyle su baskını meydana geldi. Su baskınlarında, hayvancılık yapan Bedri Koyuncuoğlu ve Mustafa Yörük’e ait 23 küçükbaş hayvan telef oldu.

Hasar tespiti yapıldı

 

Yaylada meydana gelen sel sonrası AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, Korkuteli Tarım ve Orman İlçe Müdürü Selda Sert ve Küçükköy Mahalle Muhtarı Eyüp Çetmi, jandarma ekipleri olay yerine giderek vatandaşlar ile görüştü.

Korkuteli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ise hasar tespiti yaptı.

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