  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! 'İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım'
Gündem

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! 'İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım'

Antalya'nın Serik ilçesinde gökyüzünde duran bir cismi görüntüleyen Ali Can isimli vatandaş, "İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Heyecanlandım, biraz da korktum. UFO gibi şeyler de aklıma geldi" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 16:15:00 - 2020-12-06 17:16:13
Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! 'İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım'

Antalya'nın Serik ilçesinde otel çalışanı Ali Can, kıyıdan açıkta, deniz üzerinde havada duran bir cisim gördü. Ne olduğunu anlayamadığı cismin başkası tarafından da fark edildiğini ve kısa sürede ortadan kaybolduğunu söyleyen Ali Can, "İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Heyecanlandım, biraz da korktum. UFO gibi şeyler de aklıma geldi" dedi.

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı otelde çalışan Ali Can, görevi sırasında güvenlik kameralarını izlerken otelin sahil kısmını görüntüleyen kamerada bir cisim fark etti. Denizin üzerinde, havada duran kırmızı renkli cismi görünce şaşıran Ali Can, ne olduğunu anlayamadığını söyledi.

Ali Can, "3 Aralık Perşembe günü görevim sırasında kameraları izlerken otelin sahiline bakan kamerada havada kırmızı bir cisim gördüm. Kamera görüntüsünü büyüttüm. Hava kapalıydı. Bu cisim pembe ve kırmızımsı bir renk veriyor. Kesinlikle güneş yansıması değil. Denizin üzerinde ne olduğu belli olmayan kırmızı dairesel bir cisim" dedi.

"Sadece ben görmedim"

Cismi saat 09.45 sıralarında gördüğünü ve yaklaşık 10 dakika kadar izlediğini kaydeden Ali Can, "İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Heyecanlandım, biraz da korktum. Televizyonlarda, haberlerde böyle şeyler görüyoruz, UFO gibi şeyler de aklıma geldi. Ben öyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Burada bir cisim var ama ne olduğu belli değil. Elektronik bir araç var orada. Hatta sahilde yürüyüş yapan bir vatandaş da fark etti. O da oraya baktı. Yani sadece ben görmedim. Sonra da kayboldu gitti" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Marton Gyöngyösi'den tarihi itiraf: Türkiye olmadan yapamayız
Dünya

Marton Gyöngyösi'den tarihi itiraf: Türkiye olmadan yapamayız

Avrupa Parlamentosunun Macar Milletvekili Marton Gyöngyösi, son dönemdeki göçmen krizinin Türkiye olmadan çözülemeyeceğini söyledi...
Sivasspor’un yıldızı koronavirüse yakalandı
Spor

Sivasspor’un yıldızı koronavirüse yakalandı

DG Sivasspor’un tecrübeli futbolcusu Yasin Öztekin'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.
Kendi içinde kâbusu yaşayan ABD skandalı dünya basınına geçti! Türkiye’ye yaptırımın asıl sebebi
Dünya

Kendi içinde kâbusu yaşayan ABD skandalı dünya basınına geçti! Türkiye’ye yaptırımın asıl sebebi

Seçimler sebebiyle kendi içinde kâbusu yaşayan ABD’nin gündeminde Türkiye’ye yaptırım var. ABD'li siyasetçiler uluslararası medyaya yazdığı ..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay