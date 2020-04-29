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Aktüel

Antalya'da sarp arazide mahsur kalan kişi için kurtarma çalışması başlatıldı

2020-04-29 16:05:03 -
Antalya'da sarp arazide mahsur kalan kişi için kurtarma çalışması başlatıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yürüyüşe çıkan kişinin ayağının kırılması sonucu sarp arazide mahsur kaldığının bildirilmesi üzerine kurtarma çalışması başlatıldı.

Hisarçandır Mahallesi Kızıltepe mevkisinde yürüyüşe çıkan Ramazan Dinçer (38), ayağının kırıldığını ve dağlık arazide mahsur kaldığını belirterek cep telefonuyla ulaştığı 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye ve jandarma ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Dinçer'e ulaşan ekiplerin halat ve sedye yardımıyla yaralıyı güvenli bölgeye indirmesi bekleniyor. Alanda bir ambulans da hazır tutuluyor.




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