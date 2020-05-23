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Aktüel

Antalya'da sahte içki operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-05-23 22:48:25 -
Antalya'da sahte içki operasyonu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 670 litre etil alkol ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zerdalilik Mahallesi'nde bir depo ile içki dağıtımından sorumlu kişilerin araçlarına operasyon düzenledi.

Operasyonda sahte içki üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 670 litre etil alkol ile 201 şişe içki ele geçirildi.

G.B. ve T.B. gözaltına alındı.

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