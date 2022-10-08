Antalya'da sahte içki operasyonları!
Antalya'nın Kepez, Aksu ve Manavgat ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, sahte içki üretip satışını yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Kepez, Aksu ve Manavgat ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, sahte içki üretip satışını yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Kepez, Aksu ve Manavgat ilçelerinde 4 ayrı yerde sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonlarda, 194 litre viski, 256 litre etil alkol, 950 bandrol, 2 bin 485 adet boş şişe, 400 etiket ve 184 içki aroması ele geçirildi.
Operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı.