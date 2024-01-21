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Gündem Antalya'da sahilde son 5 günde 6 ceset bulundu! Sır perdesi aralanıyor...
Gündem

Antalya'da sahilde son 5 günde 6 ceset bulundu! Sır perdesi aralanıyor...

Yeniakit Publisher
2024-01-21 18:58:00 -
Antalya'da sahilde son 5 günde 6 ceset bulundu! Sır perdesi aralanıyor...

Antalya Valiliği, son 5 günde sahilde bulunan 6 cesetle ilgili açıklamada bulundu.

Çarşamba günü Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde bir çocuk ve bir yetişkin cesedinin bulunmasının ardından dün de Manavgat'ta 2 erkek, Serik'te de dün 1 kadın cesedi bulundu. Antalya'da son bir hafta içinde sahillerde bulunan ceset sayısı bugün bulunan erkek cesedi ile 6'ya ulaştı.

Antalya Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Basın yayın organlarında yer alan ve Antalya kıyılarında bulunan cansız bedenlerle ilgili olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde kıyıya vuran 6 cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E.’ye ait olduğu değerlendirilmektedir." denildi.

Kaybolan tekneye işaret edildi!

"Nihai sonuç adli tıp incelemesi sonucu ortaya çıkacaktır." ifadesi kullanılan açıklamada Lübnan-Suriye arasındaki sahil bölgesinden kalkan ve kaybolan gemiye işaret edildi.

Açıklama şöyle devam etti:
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"Diğer 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu belirlenmiştir. Lübnan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 11 Aralık 2023 tarihinde Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs’a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu bildirilmiştir. 

Son bir haftalık meteorolojik kayıtlar incelendiğinde hâkim rüzgârın güney ve dalganın güneydoğu yönünden geldiği tespit edilmiş olup, muhtemel teknenin batması sonucunda bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgâr ve dalga sebebiyle ilimizin kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir. 2023-2024 yıllarında Antalya ilinde herhangi bir düzensiz göçmen grubuna ilişkin intikal etmiş bir kaza/olay veya kayıp bildirimi bulunmamaktadır. Denizlerimizde ve kıyılarımızda meydana gelen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin kolluk birimlerimiz ve cumhuriyet savcılıklarımızla koordineli bir şekilde çalışmalara devam edilmektedir.”

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