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Antalya'da "Sağlıklı Turizm, Güvenli Kent" toplantısı (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonunu son derece başarılı gerçekleştirdik, 130 ülkeden 90 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik" - "Bugün itibarıyla 137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik ve göndermeye devam edeceğiz. Rakamların arttığı ülkelere ilave yardımlar gönderiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-07-05 11:50:17 -
Antalya'da "Sağlıklı Turizm, Güvenli Kent" toplantısı (1)

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonunu son derece başarılı gerçekleştirdiklerini belirterek, "130 ülkeden 90 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik." dedi.

Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "Sağlıklı Turizm, Güvenli Kent" toplantısında, Türkiye'nin aldığı tedbirler sayesinde Kovid-19 ile mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en iyi sağlık sistemine ve altyapısına sahip ülkelerden biri olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla 137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik ve göndermeye devam edeceğiz. Rakamların arttığı ülkelere ilave yardımlar gönderiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonunu son derece başarılı gerçekleştirdik, 130 ülkeden 90 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik. 90 ülke, Türkiye'deki vatandaşlarını tahliye etmek istedi. Bu ülkelerin 230 bin vatandaşının tahliye edilmesine katkı sağladık, birlikte koordine ettik."

(Sürecek)

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