0553 313 94 23

Antalya'da Rus turistin organlarının çalındığı iddiası

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür:- "Hastanın organlarının çalınması gibi bir durum asla söz konusu değildir. Otopsi sırasında alınan doku örnekleri yönetmelik uyarınca muhafaza edilmekte, talep edilmesi halinde aileye teslim edilmektedir"- "Hastanın ölümü, batın bölgesinde yoğun sıvı birikimi olmasından dolayı müdahale eden doktorlar tarafından şüpheli olarak değerlendirildiğinden ilgili yasalar gereği adli mercilere bildirilmiştir"

30 Ağustos 2019 Cuma 11:10
Antalya'da Rus turistin organlarının çalındığı iddiası

ANTALYA (AA) - Antalya Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Alanya ilçesinde hayatını kaybeden Rus turistin organlarının çalındığı iddialarına ilişkin, "Hastanın organlarının çalınması gibi bir durum asla söz konusu değildir. Otopsi sırasında alınan doku örnekleri yönetmelik uyarınca muhafaza edilmekte, talep edilmesi halinde aileye teslim edilmektedir." dedi.

Hülür, yaptığı yazılı açıklamada, bazı ulusal ve uluslararası medyada, "Rus turist hastanede öldürüldü, organları çalındı" gibi başlıklarla yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İddialar üzerine konuyu incelediklerini belirten Hülür, Rus uyruklu 17 yaşındaki Sofia Lanshakova'nın 13 Temmuz 2019'da saat 13.45'te ambulansa alınarak Alanya'daki özel bir hastaneye akut apandisit ön tanısıyla getirildiğini kaydetti.

Hastaya gerekli tıbbi tetkik ve müdahaleni hızlı bir şekilde titizlikle yapıldığını ifade eden Hülür, şu bilgileri aktardı:

"Hastanın ölümü, batın bölgesinde yoğun sıvı birikimi olmasından dolayı müdahale eden doktorlar tarafından şüpheli olarak değerlendirildiğinden ilgili yasalar gereği adli mercilere bildirilmiştir. Daha sonra cenaze, adli prosedürler gereği, otopsi için savcı kontrolünde jandarmaya imza ve tutanak karşılığında teslim edilmiştir. Otopside toksikolojik ve histopatolojik incelemeler için uterus (rahim) ve overler (yumurtalıklar) bütün olarak alınmıştır. İnceleme için alınan organ ve dokular Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği uyarınca bir yıl muhafaza edilmektedir. İl Sağlık Müdürlüğümüzün yaptığı inceleme neticesinden de anlaşılacağı üzere hastanın organlarının çalınması gibi bir durum asla söz konusu değildir. Otopsi sırasında alınan doku örnekleri yönetmelik uyarınca muhafaza edilmekte, talep edilmesi halinde aileye teslim edilmektedir."

Tıbbi donanımı ve nitelikli personeliyle Türkiye'de en iyi şartlarda sağlık hizmeti verildiğine dikkati çeken Hülür, "Söz konusu haberin yer alması üzücü ve düşündürücüdür. Tıp etiğine de aykırıdır." ifadesini kullandı.

- Olay

Antalya'nın Alanya ilçesinde 17 Temmuz'da meydana gelen olayda, bir restoranda yediği yemekten sonra rahatsızlanan 17 yaşındaki Rus turist Sofia Lanshakova, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Ölümün şüpheli bulunması üzerine savcılığın başlattığı incelemede, genç kızın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilerek otopsiye alınmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:10
  1. adli tıp
  2. Alanya
  3. otopsi
  4. Rus turist
  5. Ünal Hülür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kavgalı iki engelliyi Vali Atik barıştırdı
    1. Kavgalı iki engelliyi Vali Atik..
    2. Vestel Beyaz Eşya ve Hacettepe..
    3. Araç yazılımı uygulamalarına talep..
    4. Elazığ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    5. TOKİ Trabzon’da konut yapacak mı?
    6. Prof. Dr. Çomaklı “30 Ağustos Zafer..
    7. Didim’de 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    8. "Kırkpınar'ın rövanşı Elmalı olacak"
    9. İhracatçılar "Ana Plan"dan memnun
    10. Kaftancıoğlu’nun katıldığı toplantıda..
    11. Zonguldak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    12. Albay Kınay’dan Vali Yazıcı’ya veda..
    13. Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat’ın 30..
    14. Selman'dan Erdoğan'a tebrik mesajı!
    15. Yalova’da Zafer Bayramı coşkuyla..
    16. DeFacto erkeklere özel sonbahar..
    17. Devrek’te meydana gelen zincirleme..
    18. Ayvalık’ta Mehmet Akif’in..
    19. U dönüşü yapmak isteyen traktör kazaya..
    20. KYK yurt ilk kayıt ücreti son ödeme..
    21. Türk askerinin Suriye'den çekilme..
    22. 30 Ağustos kutlamalarında şaşırtan..
    23. Turgay Erdem: “30 Ağustos herkesin..
    24. Kaspersky'den tatilcilere "veri..
    25. Polisten kaçan hırsızlık zanlısı..
    26. Anıtkabir'e ziyaretçi akını
    27. Aşılama ekibi mahallelerde
    28. Samsunspor'da Süper Lig özlemi
    29. Yeniakit.com.tr’ye konuşan Kürt..
    30. Baro Başkanı Han’dan 30 Ağustos mesajı
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması