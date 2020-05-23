  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Antalya’da ruhsatsız silah ticareti operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-05-23 23:17:13 -
Antalya’da ruhsatsız silah ticareti operasyonu

ANTALYA (AA) - Antalya'da ruhsatsız silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin organize şekilde ruhsatsız silah ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, H.Ş, S.M. ve M.K'nin depolarına operasyon düzenledi.

Operasyonda, 5 tabanca, çok sayıda şarjör, 11 tabanca mermisi, av tüfeği, 2 av fişeği ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı