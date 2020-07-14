  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Antalya'da polisleri yaraladıktan sonra bacağından vurularak yakalanan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 14:17:19 -
Antalya'da polisleri yaraladıktan sonra bacağından vurularak yakalanan zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da kendisini durdurmaya çalışan 2 polis memurunu bıçakla yaraladıktan sonra bacağından vurularak yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren şüpheli Mehmet Fatih Ö, ambulansla adliyeye getirildi. Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan zanlı, tedavisinin sürdüğü hastaneye götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tahılpazarı Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde bir pansiyona gelen Mehmet Fatih Ö. hakkında arama kaydı olduğu bilgisine ulaşmıştı. Harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 8 Temmuz'da pansiyondan çıkarken durdurmaya çalıştığı şüphelinin bıçakla saldırdığı iki polis memuru bacağından ve omzundan yaralanmıştı.

Kaçmaya çalışan zanlı, silahla bacağından vurularak yakalanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı