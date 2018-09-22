Antalya'da polis perde kavgasında tartıştığı kişiyi vurdu

Zincir market şubesinde satışa sunulan indirimli perdeyi almak isterken tartıştığı polis memuru A.K. tarafından sol bacağından vurulan H.S., suçsuz olduğunu savundu.

Geçirdiği kaza nedeniyle sağ kolundan yüzde 50 engelli olduğunu belirten H.S., sonradan polis olduğunu öğrendiği A.K.'nin kendisine saldırdığını iddia etti. A.K.'nin kendisini dövdüğünü, ardından tabancayla ateş ettiğini ileri süren H.S., "Kendimi korumak için aracımdaki testereyi aldım. A.K.'nin beni dövmesini engellemeye çalıştım. Ancak o ateş edip beni vurdu" dedi.