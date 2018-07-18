Antalya'da polis onu yakalamak için kılıktan kılığa girdi!

AntalyaManavgat’ın Sorgun Mahallesi Avni Akın Caddesi’nde 8 Temmuz tarihinde müstakil tripleks evde yanız yaşayan 60 yaşındaki Alman vatandaşı Karin Ellen Hitzel’i eski erkek arkadaşı Hasan V. evinin bahçesinde ölü buldu. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, evde ve bahçede inceleme yaptı. Yapılan incelemede, Hitzel’in 3-4 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından çalışmalarını il genelinde yoğunlaştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kadının yüzünde, burnunda, çenesinde ve boyun kısmında kırıklar olduğunu belirledi. Alman kadının komşularının ifadelerine başvurulurken son telefon görüşmelerini incelendi. Cinayeti aydınlatmak için gece gündüz aralıksız çalışan ekipler, cinayet zanlısının kadının komşusu ve ilçede geçici inşaat işçisi olarak çalışan 38 yaşındaki Ş.A. olduğunu tespit etti. Şüphelinin Alman kadını 4 Temmuz günü öldürüp, aynı günün akşamı otobüsle Hatay'a gittiği belirlendi. Ş.A.’nın izini takip eden ekipler, şahsın 10 Temmuz tarihinde Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi ormanlık alanda daha önceden tanıdığı ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan arkadaşı Ö.Ç.’nin yanında saklanmaya başladığını belirledi.

"POLİS KILIKTAN KILIĞA GİRDİ"



Ş.A.’yı yakalamak isteyen ekipler bölgede günlerce çoban ve çiftçi kılığında çalışma yaptı. Polis dikkat çekmemek için bölgede hayvan otlattı, traktör ve kamyonetlerle çiftçilik yaptı. Bu sabah saatlerinde bölgeden araçla kaçmaya çalışan iki şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin üzerinden 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi. Öte yandan Hitzel’in 7 yıldır Manavgat’ta yaşadığı, Almanya’da bir kızı ve iki evlatlığı olduğu öğrenildi.