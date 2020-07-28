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Aktüel

Antalya'da polis merkezi önünde silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-28 17:19:38 -
Antalya'da polis merkezi önünde silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da polis merkezi önünde uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeşildere Mahallesi'nde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi darbeden şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, Meydan Polis Merkezi'ne götürülünce, yakınları da burada beklemeye başladı.

Bu sırada darbedilenin yakınları olduğu tahmin edilen kişiler, polis merkezi önünde bekleyen şüphelinin yakınlarına av tüfeğiyle ateş açtı. Yaralanan Diyar B, İsmail D. ile Eyüp T. hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.


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