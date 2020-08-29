Antalya'da piyasaya sahte para sürmeye çalışan 5 kişiden biri tutuklandı
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Aşağı Hisar Mahallesi'ndeki 3 markette sahte 50 dolar karşılığında alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İş yeri ve çevredeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin marketlerden alışveriş yapan aynı kişiler olduğunu ve Serik ilçesinde yaşadığını tespit etti.
Operasyonda Türkmenistan uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin araç ve evlerinde yapılan aramada, sahte bin 500 dolarlık banknot ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan P.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.