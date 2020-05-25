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Aktüel

Antalya'da park halindeyken yanan minibüsün kundaklandığı iddia edildi

Yangın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-05-25 14:32:28 -
Antalya'da park halindeyken yanan minibüsün kundaklandığı iddia edildi

ANTALYA (AA) - Antalya'da kundaklandığı öne sürülen minibüste ağır hasar oluştu.

Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5116 Sokak'ta park halinde bulunan Behlül Uysal'a ait 07 AGT 776 plakalı minibüste dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

Çevredekilerin su kovalarıyla müdahale ettiği alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen minibüsün kundaklandığı ileri sürüldü.

Minibüsteki yangın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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