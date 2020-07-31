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Aktüel

Antalya'da pansiyonda yangın

Hava ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında, pansiyon ve 10 bungalov ev kullanılamaz hale geldi

Yeniakit Publisher
2020-07-31 17:40:24 -
Antalya'da pansiyonda yangın

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında pansiyon ve 10 bungalov ev hasar gördü.

Olimpos mevkindeki Ramazan Karataş'a ait pansiyonda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, çevredeki bungalov evlere sıçradı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince karadan, helikopterle de havadan yangına müdahale edildi.

Vatandaşların da destek olduğu çalışmalarla söndürülen yangında, pansiyon ile 10 bungalov ev kullanılamaz hale geldi.

Bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.

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