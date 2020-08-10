  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Antalya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 14:55:56 -
Antalya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kerim Karaduman'ın (54) kullandığı 07 NA 2660 plakalı otomobil, Uzunöz Mahallesi Güveş mevkisinde yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İncelemede sürücü Karaduman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçtaki yaralılar İsmet Kozak (76) ile Ali Durusoy (57), Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akdeniz'de önemli gelişme! Gazze Şeridi'nden 5 füze birden ateşlendi
Dünya

Akdeniz'de önemli gelişme! Gazze Şeridi'nden 5 füze birden ateşlendi

Gazze Şeridi'nde bulunan bir grup direnişçi, Akdeniz'de füze testi yaptı. Bölgeye yakın isimlerin aktardığına göre 5 füze ateşlendi...
Türkiye'den Akdeniz'de flaş hamle! İlan ettik
Gündem

Türkiye'den Akdeniz'de flaş hamle! İlan ettik

Türkiye, Akdeniz'de araştırma çalışmaları yapacak olan Oruç Reis gemisi için yeni Navtex ilan etti.
Beyrut'taki gazın 10 katı var! Büyük tehlike
Dünya

Beyrut'taki gazın 10 katı var! Büyük tehlike

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanallah, Libya'da bulunan Brega Limanı'nda 25 bin ton amonyak gazı olduğunu belirterek bu ..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı