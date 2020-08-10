Antalya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kerim Karaduman'ın (54) kullandığı 07 NA 2660 plakalı otomobil, Uzunöz Mahallesi Güveş mevkisinde yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İncelemede sürücü Karaduman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Araçtaki yaralılar İsmet Kozak (76) ile Ali Durusoy (57), Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.