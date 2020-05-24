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Aktüel

Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-24 21:16:50 -
Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi ağır yaralandı.

Erol Özcan (67) yönetimindeki 35 ALV 075 plakalı otomobil, Konya-Antalya kara yolu Akseki Kavşağı mevkisinde, kontrolden çıkarak şarampoldeki kayalıklara devrildi.

Kazada sürücü Özcan ile araçta bulunan Cemal Gül (45) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince, Akseki Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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