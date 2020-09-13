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Aktüel Antalya'da otomobil kundakladıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı
Aktüel

Antalya'da otomobil kundakladıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-13 22:33:52 -
Antalya'da otomobil kundakladıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, park halindeki bir otomobili kundakları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Mustafa Avarat'a ait 07 HMM 63 plakalı otomobilin Özvadi Mahallesi'nde evin önünde park halindeyken yandığını görenler itfaiyeye haber verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürülürken, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları ve tanıkların ifadeleri doğrultusunda, 07 H 09 plakalı otomobille gittikleri mahallede kundaklama olayını gerçekleştirdikleri öne sürülen A.Ç, C.Ç. ve M.A.Y. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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