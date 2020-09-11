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Aktüel Antalya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 19 yaralı
Aktüel

Antalya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 19 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 19:24:15 -
Antalya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 19 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'da otomobil ile işçileri taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.

Tuğba Yarıcı'nın kullandığı 07 HGR 78 plakalı otomobil, Antalya-Isparta kara yolu Kurşunlu Şelalesi mevkisinde karşı şeritteki Abdullah Kunt yönetimindeki, kasasında işçilerin bulunduğu 07 ANB 670 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücü Yarıcı, otomobilde bulunan 6 kişi ile kamyonetteki 12 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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