  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İki kişinin ölümüne sebebiyet veren motosikletli teröriste ödül gibi ceza!

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu! Yapay zeka belirledi...Fenerbahçe şokta

Emekli olacak olanlar ve çalışanlar dikkat! İşverenler yan hakları artırdı: Yemek kartı, yol ücreti, emeklilik planı...

Bayramın ikinci gününe dikkat! Meteroloji'den üst üste uyarı

Petrol açıklaması! Alparslan Bayraktar Türkiye'ye müjdeyi verdi: Yarın üretimde bir rekor kıracağız

Berat Albayrak'ın çizdiği yol 'dönüm noktası' olmuştu! Karadeniz gazından devlete büyük katkı

Kavşağı boks ringine çevirdiler! O anlar kamerada

11 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Bir Davutoğlu riyakarlığı! Yıl: 2014 Konu: Gazze

MHP'den emanetçi başkana tokat gibi tepki! 'Darbecilere göz kırpan Özgür Özel illüzyon çabasında'
Yerel Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı
Yerel

Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2024-04-11 19:21:00 -
Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı

Antalya’nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu geniş alana yayılmadan kontrol altına alındı

Antalya’nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu geniş alana yayılmadan kontrol altına alındı

Antalya’nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu geniş alana yayılmadan kontrol altına alındı.

Kemer ilçesi Göynük Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi.

Yaklaşık 2,5 saatlik yoğun çabanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında 0,3 hektar alanın zarar gördüğü belirtilirken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23