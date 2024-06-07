Antalya'da orman yangını
Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Alaylı Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine bölgeye; 5 helikopter, 2 uçak, 5 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve çok sayıda yangın işçisi sevk edildi.
Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. (İLKHA)
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