  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Antalya'da orman yangını
Yerel

Antalya'da orman yangını

Yeniakit Publisher
2024-06-07 09:11:00 -
Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Alaylı Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine bölgeye; 5 helikopter, 2 uçak, 5 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve çok sayıda yangın işçisi sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23