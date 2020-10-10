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Aktüel Antalya'da öldürülen kadının cesedini gömdükleri öne sürülen 2 kardeş yakalandı
Aktüel

Antalya'da öldürülen kadının cesedini gömdükleri öne sürülen 2 kardeş yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 16:24:54 -
Antalya'da öldürülen kadının cesedini gömdükleri öne sürülen 2 kardeş yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da kayıp olarak aranırken ormanlık alanda bıçakla öldürülmüş halde bulunan kadının cesedini gömdükleri öne sürülen 2 kardeş gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki Duygu Çelikten'in Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alanda üzeri taş ve toprakla örtülmüş cesedinin 21 Eylül'de bulunmasının ardından çalışmasını çok yönlü sürdürdü.

Daha önce tutuklanan katil zanlısı Veli Ü'nün, Çelikten'in cesedini para karşılığında gömdürdüğü belirlendi.

Bunun üzerine ekipler, kimlikleri belirlenen S.Ö. ile kardeşi D.Ö'yü yakaladı.

Zanlıların, cesedi yaklaşık 10 bin lira karşılığında gömdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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