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Aktüel Antalya'da okulların yangın söndürme tüplerini sattığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Aktüel

Antalya'da okulların yangın söndürme tüplerini sattığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 11:50:35 -
Antalya'da okulların yangın söndürme tüplerini sattığı iddia edilen zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, okulların ve bazı sitelerin yangın söndürme tüplerini ücretsiz bakım bahanesiyle alıp sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendilerini yangın tüplerinin bakım, tamir ve dolum işlemini yapan firma yetkilisi gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Antalya, Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler H.T. ve D.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda yangın söndürme tüpleriyle ilgili belge asılları, ajandalar, flaş bellekler, cep telefonları ve SIM kartlar bulundu, suça konu malzemelere el konuldu.

H.T. ve D.B'nin 11 devlet okulu, eğitim kurumu ve siteden çok miktarda değişik çap ve ebatlarda yangın söndürme tüpünü ücretsiz tamir, bakım ve dolum yapma bahanesiyle aldıkları ancak geri getirmeyerek sattıkları tespit edildi.

Yapılan incelemede H.T'nin başta "dolandırıcılık" olmak üzere 36, D.B'nin ise bir suç kaydının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, H.T, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, D.B'ye ise ev hapsi koşuluyla adli kontrol tedbiri uygulandı.


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