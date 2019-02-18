Antalya’da Ocak ayında konut satışı yüzde 25,7 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak 2019 dönemine ait konut satış istatistiklerine göre konut satışı Antalya’da geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 25,7 oranında azalarak 3 bin 581 konut satıldı.

TÜİK verilerine göre, ülkemiz genelinde konut satışları 2019 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 oranında azalarak 72 bin 937 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 13 bin 455 konut satışı ve yüzde 18,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 6 bin 785 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 3 bin 795 konut satışı ve yüzde 5,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Ardahan, 9 konut ile Hakkari ve 17 konut ile Bayburt oldu.

Batı Akdeniz konut satışı

Antalya’da 2018 Ocak ayında 4 bin 819 konut satılırken 2019 Ocak ayında yüzde 25,7 oranında azalarak 3 bin 581 konut satıldı. Konut satışlarında 2019 Ocak ayında, Antalya 3 bin 581 konut satışı ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra en yüksek paya sahip iller arasında 4. sırada yer aldı. Isparta’da 2018 Ocak ayında 511 konut satılırken 2019 Ocak ayında yüzde 31,1 oranında azalarak 352 konut satıldı. Burdur’da 2018 Ocak ayında 269 konut satılırken 2019 Ocak ayında yüzde 39,8 oranında azalarak 162 konut satıldı.

Antalya yabancılara konut satışında 2’nci sırada

Ülkemizde yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81,9 artarak 3 bin 168 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2019’da ilk sırayı bin 361 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 601 konut satışı ile Antalya, 182 konut satışı ile Ankara, 177 konut satışı ile Bursa ve 162 konut satışı ile Yalova izledi.