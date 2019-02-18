0553 313 94 23

Antalya’da Ocak ayında konut satışı yüzde 25,7 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak 2019 dönemine ait konut satış istatistiklerine göre konut satışı Antalya’da geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 25,7 oranında azalarak 3 bin 581 konut satıldı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 10:50
Antalya’da Ocak ayında konut satışı yüzde 25,7 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak 2019 dönemine ait konut satış istatistiklerine göre konut satışı Antalya’da geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 25,7 oranında azalarak 3 bin 581 konut satıldı.


TÜİK verilerine göre, ülkemiz genelinde konut satışları 2019 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 oranında azalarak 72 bin 937 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 13 bin 455 konut satışı ve yüzde 18,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 6 bin 785 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 3 bin 795 konut satışı ve yüzde 5,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Ardahan, 9 konut ile Hakkari ve 17 konut ile Bayburt oldu.



Batı Akdeniz konut satışı


Antalya’da 2018 Ocak ayında 4 bin 819 konut satılırken 2019 Ocak ayında yüzde 25,7 oranında azalarak 3 bin 581 konut satıldı. Konut satışlarında 2019 Ocak ayında, Antalya 3 bin 581 konut satışı ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra en yüksek paya sahip iller arasında 4. sırada yer aldı. Isparta’da 2018 Ocak ayında 511 konut satılırken 2019 Ocak ayında yüzde 31,1 oranında azalarak 352 konut satıldı. Burdur’da 2018 Ocak ayında 269 konut satılırken 2019 Ocak ayında yüzde 39,8 oranında azalarak 162 konut satıldı.



Antalya yabancılara konut satışında 2’nci sırada


Ülkemizde yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81,9 artarak 3 bin 168 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2019’da ilk sırayı bin 361 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 601 konut satışı ile Antalya, 182 konut satışı ile Ankara, 177 konut satışı ile Bursa ve 162 konut satışı ile Yalova izledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 10:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019 Kasımpaşa’ya yaramadı
    1. 2019 Kasımpaşa’ya yaramadı
    2. Krzysztof Piatek durdurulamıyor
    3. Kanserli hücreler 3 boyutlu..
    4. Vanlı atletten Türkiye ikinciliği
    5. 1.Amatör’de Şampiyonlar belli oldu
    6. Polisin aylardır peşinde olduğu fuhuş..
    7. Kırkgöz Döşemealtı ilk maçında göz..
    8. Eskişehir’de konut satışı azaldı
    9. Görür: "Sokak hayvanları yardıma ve..
    10. Cari açığa ’Altın’ çözüm
    11. Liseli atletler yarıştı
    12. TÜSİAD'ın 49. Genel Kurul Toplantısı..
    13. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    14. Vakıf Katılım, 8 milyar liralık yeni..
    15. Malazgirtli sporcular derbiyi statta..
    16. Antalya’da Ocak ayında konut satışı..
    17. Haliliye’de parklar daha güvenli hale..
    18. İstanbul'da yapılan 2 metro hattında..
    19. ’Bal Tuzağı 4’ operasyonunda 23..
    20. Sigara ömürden 15 yıl çalıyor
    21. Forum Diyarbakır AVM iki çifti tatile..
    22. Yaşlı Evlerinden ‘Hisseli Harikalar..
    23. Kamile İkiz’den Bronz Madalya
    24. TÜGVA’dan ‘Sabah Namazı’ programı
    25. Cumhurbaşkanı 24 Şubat’ta Kayseri’ye..
    26. Bursaspor’da Sakho takıma dönüyor
    27. Yurttaş: “Elektrik yangınlarının..
    28. Kral Selman çıldırdı: "M. United’a 3.8..
    29. MHP ailesi bir arada
    30. Fırat: Prim borcu olan esnafa kolaylık..
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?