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Antalya’da nüfusun dört katı, aile sağlığı merkezlerinden hizmet aldı

Antalya’da 2018 yılında9 milyon 84 bin 343 kişinin aile sağlığı merkezlerinden hizmet aldığı bildirildi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 13:15
Antalya’da nüfusun dört katı, aile sağlığı merkezlerinden hizmet aldı

Antalya’da 2018 yılında9 milyon 84 bin 343 kişinin aile sağlığı merkezlerinden hizmet aldığı bildirildi.Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından apılan açıklamadakentte aile hekimi başına 3 bin 147 hasta düştüğü bilgisi paylaşıldı.


Teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulduğu ve aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde sağlıklailgili danışmanlık ve rehberlik hizmetleri de veriliyor. Ayrıca laboratuvar hizmetleri yanında gebe, bebek ve lohusa izlemleri de yapılıyor. Bağışıklama programı yanı sıra diğer aşılama çalışmaları da aile sağlığı merkezlerinde yapılıyor ve takip ediliyor.


Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü kanser erken teşhis ve tarama programı sayesinde kayıtlı bireylerin erken teşhisi sağlanarak hastanelerin iş yükü azaltılıyor. Tedavi için harcanan maliyet düşürülürkenbireyin sağlığına kavuşması hedefleniyor.


Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapanİl sağlık müdür vekili Dr.İbrahim Çetin, " Koruyucu sağlık hizmeti kapsamında diyabet (Şeker hastalığı), hipertansiyongibi kronik hastalıkların takibinin yapılmasını sağlayarak, hastanelerin iş yükünü azaltmak ve daha erken dönemde tanı konulmasını sağlamak imkanı bulunmaktadır. Aile hekimi yatalak ya da ağır özürlü hastasını evde takip ederek evde sağlık hizmeti sunmaktadır. Vatandaşlarımız Aile hekimliği hizmetlerini etkin kullanırsa, hem hastanelere yığılmaları önlemiş, hem uzun randevu sürelerinin önüne geçilmiş olur. " dedi.


Antalya’da Aralık 2010’da aile hekimliği uygulamasına geçildiğini hatırlatan Dr.Çetin, halen 253 Aile Sağlığı Merkezinde 774 Aile Hekimi Birimi bulunduğunu, aile hekimi başına 3.147 hasta düştüğünü, ayrıca 339 köye mobil gezici sağlık hizmeti verildiğini söyledi.Sağlık Bakanlığı’nınhedefinin hekim başına düşen nüfusu 2000’lere kadar çekmek olduğuna işaret eden çetin, " Böylece aile hekimlerimizin hastaya ayıracağı zamanı daha da arttırmak. Aile Hekimlerimiz; sağlık danışmanlığı hizmetinin en kolay alınabileceği müracaat yerlerimizdir ve en önemlisi de aile hekiminden alınan bütün hizmetlerin ücretsiz olmasıdır. " diye konuştu.


Aile hekiminin asıl görevinin koruyucu sağlık hizmetini bireye sunmak ve kişinin sağlığını geliştirmeye yönelik önlemler almasını sağlamak olduğuna işaret eden Dr.İbrahim Çetin şöyle devam etti: " Aile hekimi, genellikle kendisine kayıtlı bireylerin ikametlerine yakın ve kolay ulaşılabilir konumdadır. Bu durum aile hekiminin hizmet verdiği toplumu her yönüyle tanıması; aile, çevre ve iş ilişkilerini değerlendirmesine imkan sağlamaktadır. Dolayısıyla herkesin yılda en az 1 defa aile hekimini ziyaret etmesi gerekmektedir unutmayalım Aile hekiminiz sadece hastalığınızda değil her zaman yanınızda olacaktır."

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 13:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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