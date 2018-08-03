Antalya'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde, minibüsle motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.03 Ağustos 2018 Cuma 14:20
Yücel Y. idaresindeki 07 ACK 710 plakalı minibüs, Kökez Mahallesi Cuma Pazarı mevkisinde, Ramazan Karaoğlu'nun (43) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi, kızı Elif Karaoğlu (14) yaralandı.
Sağlık ekibince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karaoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Baba ve kızının kask takmadığı, minibüs sürücüsü Yücel Y'nin ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.
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