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Yerel Antalya'da minibüs devrildi: Minibüsteki 6 öğretmen...
Yerel

Antalya'da minibüs devrildi: Minibüsteki 6 öğretmen...

Antalya'nın Elmalı ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 öğretmen yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 14:27:00 -
Antalya'da minibüs devrildi: Minibüsteki 6 öğretmen...

Antalya'nın Elmalı ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 öğretmen yaralandı.

Kaza, Beydeğirmeni Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçay İlk ve Ortaokulunda görevli öğretmenleri taşıyan H.A. idaresindeki minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Kazada 6 öğretmen yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken öğretmenlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İLKHA)

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