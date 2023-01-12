Antalya'da minibüs devrildi: Minibüsteki 6 öğretmen...
Antalya'nın Elmalı ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 öğretmen yaralandı.
Antalya'nın Elmalı ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 öğretmen yaralandı.
Kaza, Beydeğirmeni Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçay İlk ve Ortaokulunda görevli öğretmenleri taşıyan H.A. idaresindeki minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.
Kazada 6 öğretmen yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken öğretmenlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İLKHA)