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Antalya’da LPG tankerindeki yangın kontrol altına alındı

Antalya’da kaza sonrası LPG dolu tankerde çıkan yangın 10 saat sonra kontrol altına alındı.

05 Eylül 2019 Perşembe 20:09
Antalya’da LPG tankerindeki yangın kontrol altına alındı

Antalya’da kaza sonrası LPG dolu tankerde çıkan yangın 10 saat sonra kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yoğun bir çalışma sonucu tankerde gaz kaçağının olduğu bölümü kapatmayı başardı.


Edinilen bilgiye göre,Dumlupınar Bulvarı’nda saat 07.30 sıralarında, İsmail A. idaresindeki 34 US 3695 plakalı LPG tankerine, Ömer G’nin kullandığı 41 HU 507 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle LPG tankeri alev alıp yanmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Trafik ekipleri tankerin patlama ihtimaline karşı trafiği yaklaşık 1 kilometre geriden kesip, başka bir yola yönlendirdi. Kazayı kamyon sürücüsü yara almadan atlatırken, yanındaki yolcu Murat K. ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Tankerde devam eden yangını itfaiye ekipleri köpük sıkarak kontrol altına almaya çalışırken, polis ise vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri de olası bir patlama ihtimaline karşın alevlere yatarak, köpüklü suyla müdahale ediyor.


Yangının uzun sürmesi itfaiye erlerini de oldukça yordu. 5’erli gruplara bölünen ekipler, nöbetleşerek soğutma çalışmalarını sürdürdü.15 bin metreküp yakıtın bulunduğu tankerdeki, alevlere 10 itfaiye ve 40 personelle müdahalede bulunuldu. Yoğun bir çalışma sonucu itfaiye ekipleri tankerin gaz kaçağının olduğu bölümü kapatmayı başardı. Bu kapama işlemi yapılmazsa tankerin içindeki gazın gece yarısına kadar yanacağı belirtildi. Yaklaşık 10 saat sonra kontrol altına alınan yangının ardından, gaz firmasının yetkileri bölgeye gelip elindeki detektörlerle tanker çevresinde ölçüm yaptı. Daha sonra tanker çekici yardımıylagaz dolumunun yapıldığı bölgeye çekildi. Dumlupınar Bulvarı ise yaklaşık 12 saat sonra çift yönlü taşıt trafiğine açıldı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 20:09
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